Vrouw zwaait met pistool om parkiet te stelen

Denk je als politieman alles te hebben meegemaakt, blijkt het volgens agent Patrick Groeneweg van de eenheid Rotterdam nog gekker te kunnen.



De politie kreeg een melding dat er een vrouw stond te zwaaien met een vuurwapen in een winkel aan de Zwarte Jansstraat in Rotterdam. Toen meerdere eenheden van de politie ter plaatsen waren, bleek de vrouw te zijn verdwenen.



Niet veel later werd de vrouw aangehouden met een vuurwapen. Als verklaring gaf zij op dat zij een parkiet wilde stelen in de winkel.

Reacties

15-05-2018 09:52:28 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.012

OTindex: 3.417

Stelen doe je steels.

Zwaaien met een vuurwapen om gratis iets mee te kunnen nemen noemen we een beroving. Daarop staan veel hogere straffen dan op diefstal.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: