Inwoners boos over kunstwerk Carcassonne

Wie ze niet in het echt heeft gezien, kent ze misschien wel van het bordspel: de imposante vestingmuren van Carcassonne. Om te vieren dat de middeleeuwse stad twintig jaar op de werelderfgoedlijst staat, zijn de muren versierd met een modern kunstwerk. Tot woede van inwoners.Eind april doken de eerste berichten op over de felgele bogen op de eeuwenoude muren en torens van de Zuid-Franse vestingstad. Op 4 mei werd het officieel 'onthuld'.Het kunstwerk is ontsproten aan het brein van de Zwitserse kunstenaar Felice Varini, bekend van zijn optische illusies op gebouwen. Het bestaat uit dunne stroken aluminium die op de stenen zijn gelijmd.Sommige inwoners zijn diep ongelukkig met de gele stroken, die alleen vanaf één punt gezien concentrische cirkels vormen. "De inwoners van Carcassonne is niets gevraagd", klaagt iemand op de Franse radiozender France Info. "Dit vergalt ons leven. We moeten er de hele dag tegenaan kijken."Er is een online handtekeningenactie gestart om het kunstwerk te laten verwijderen. Inmiddels hebben meer dan 1900 mensen die ondertekend.De critici wijzen erop dat het kunstwerk 250.000 euro heeft gekost, terwijl er ook veel geld nodig is voor het onderhoud van het monument.