Hond schiet per ongeluk baasje neer tijdens stoeipartij

Richard Remme, een 51-jarige man uit de staat Iowa in de Verenigde Staten, was met zijn hond Balew, een mix tussen een pitbull en een labrador, aan het spelen op de bank. Het ging er een beetje ruw aan toe en Remme wierp het dier van zijn schoot af, maar Balew sprong direct weer op. Daarbij ontgrendelde hij waarschijnlijk onbewust de beveiliging van het pistool, een Ruger 9 mm, dat zijn baasje aan zijn riem had hangen.



Even later stapte het dier waarschijnlijk per ongeluk op de trekker van het wapen. Het pistool ging af en een kogel raakte Remme in zijn been. De man werd naar het ziekenhuis overgebracht en mocht later op de dag weer naar huis, maar moet op een later moment nog wel terugkomen om de kogel te laten verwijderen.



De man liet aan de lokale media weten dat hond Balew een ‘grote softie’ is en de rest van de dag jankend bij hem gelegen heeft. Volgens zijn baasje zou de hond hebben aangevoeld dat hij, hoewel per ongeluk, iets verkeerd had gedaan.

Reacties

14-05-2018 10:34:00 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.008

OTindex: 3.415

Nee hoor, de hond had niks verkeerd gedaan. Het was de eigen stommiteit van zijn baasje.

14-05-2018 10:55:10 Reisblogger

Junior lid

WMRindex: 1

OTindex: 0

S Ik ben benieuwd hoe een Levensverzekeraar hier naar kijkt

14-05-2018 11:02:47 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.205

OTindex: 189

S Ja hij kan natuurlijk moeilijk zeggen dat hij zelf een sukkel is.

14-05-2018 13:04:50 kookgraag

Natuurlijk ga je stoeien met je hond met een pistool aan de riem,Volgende keer stoeien met je vrouw {klein}kinderen.Moet kunnen toch??? Of is hij toch een gigantische sukkel?

14-05-2018 13:10:57 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 64.251

OTindex: 28.662

die hond moet zich toch leren verdedigen voor als er een terrorist langs komt

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: