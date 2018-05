Gezin ontsnapt aan jachtluipaarden in Beekse Bergen

Of de beelden echt zijn kon het safaripark niet bevestigen, maar het lijkt erop dat een Frans gezin is ontsnapt aan de jachtluipaarden in Beekse Bergen.Het is regel een van het park: als je met de auto door het park rijdt, stap je niet uit. Dit Franse gezin heeft dat waarschijnlijk niet goed begrepen, schrijft Omroep Brabant. Ze parkeren hun auto rustig naast de zonnende jachtluipaarden en stappen uit om wat foto's te maken. Ook een klein kind komt even om de hoek kijken. Op dat moment gebeurt er nog niet zoveel.Even later, als het gezin een stukje verderop staat, gaat het wl bijna mis. De gezinsleden zijn wat verder van de auto af gelopen als de jachtluipaarden op ze af komen. En dat loopt echt maar nt goed af, kijk maar: Filmpje