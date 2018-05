Kudde walrussen verrast dorpje in Alaska

De inwoners van een dorpje in Alaska zijn verrast door de komst van honderden walrussen. Een enorme kudde heeft bezit genomen van de kust bij het plaatsje Port Heiden.Begin april werden de eerste exemplaren ontdekt toen het begon te stinken in de omgeving. "We dachten dat er iets was doodgegaan, dus gingen we op zoek naar dode zeeotters of zeehonden", vertelt een inwoner. "Na een paar kilometer zagen we de slagtanden in de lucht steken."De groep wisselt in grootte maar op een gegeven moment zouden er zo'n duizend dieren aanwezig zijn geweest. Volgens experts gaat het om alleenstaande mannetjes die in de zomer aansterken om de winter in de Beringzee door te kunnen brengen.Het is ongebruikelijk dat zo'n grote groep in deze regio opduikt. Biologen denken dat de dieren hier misschien meer voedsel kunnen vinden dan in hun gebruikelijke territorium.De plaatselijke bevolking wordt gevraagd op afstand te blijven: als de dieren schrikken, kunnen ze op hol slaan en komen zwakkere exemplaren om in het gedrang.