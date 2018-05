Autistische leerlinge niet meer welkom op school

Een 18-jarige leerlinge met autisme uit het Limburgse Brunssum mag niet meer op school komen. Dat heeft de rechter bepaald na conflict dat zich zes jaar lang voortsleepte.



Als de leerlinge wel op het Rombouts College komt of op het schoolplein, kan ze iedere keer een boete van 100 euro krijgen, met een maximum van 10.000 euro, schrijft de Limburger.

Zaak aangespannen



Dat de leerlinge niet meer welkom is op de school, heeft de rechtbank van Maastricht vandaag in een kort geding besloten. De koepel waar het Rombouts College onder valt, had de zaak tegen de scholiere aangespannen na een reeks incidenten. Volgens de Limburgse krant gaat het om een opeenstapeling van heel veel dingen. Ze is 'niet stuurbaar bij ongewenst gedrag' en ziet veel dingen zwart-wit.



De leerlinge is al uitgeschreven, maar komt toch nog regelmatig naar school en gaat zelfs in de klas zitten. De scholiere, die in het examenjaar zit, en haar ouders zien het verhaal heel anders. Zij vinden niet dat de school haar nu kan wegsturen, zo vlak voor het examen.



Volgens de rechter weegt het belang van de school en de leerlingen zwaarder dan het belang van de 18-jarige scholiere. De leerlinge en haar ouders moeten ook opdraaien voor de proceskosten: bijna 1700 euro.

13-05-2018 11:21:55 stora

De eindexamens beginnen nu.

Beetje rare uitspraak van de rechter.

Over een week of 2 heeft de school en de leerling niets meer met elkaar te maken.



13-05-2018 11:50:27 BatFish

@stora : Zo te zien is dit iets dat al heel lang speelt. En de leerlinge was al eerder uitgeschreven. Het lijkt me dus niet dat die leerlinge heel plotseling toegang tot eindexamens is ontzegd.

13-05-2018 12:11:39 stora

@BatFish , het komt op mij meer over van we hebben 4 jaar een hoop gezeik met je gehad en nu het eindexamen nadert kunnen we je alsnog een oor aannaaien.

