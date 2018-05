Man enige tijd vermist na ongeluk

Op de Goudbergseweg in Strijbeek botsten donderdagnacht een personenauto en een landbouwvoertuig. Na het ongeluk stapte de gewonde bestuurder [78] van de auto uit en liep weg van het ongeluk. Daarna werd hij vermist.



Na het ongeluk rond 00.30 uur vertrok de man in de richting van de Belgische grens de bossen in. Daarna was hij zoek. Omdat hij gewond was geraakt bij het ongeluk zijn meerdere eenheden van de politie hem gaan zoeken. Ook de politiehelikopter is daarbij ingezet. Na goed speurwerk vonden agenten de man uiteindelijk rond 07.30 uur in een bosperceel op de grens tussen Nederland en BelgiŽ. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Reacties

13-05-2018 10:36:24 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 6.825

OTindex: 1.333

? Als je 78 bent en gewond, én het is 00:30 uur in de nacht dan is dat misschien een slecht moment voor een boswandeling.



Hij zal door de klap wel verward zijn geraakt. Gelukkig is hij gevonden en ik hoop dat hij het goed maakt. Waarom liep die man in hemelsnaam de bossen in? Als je 78 bent en gewond, én het is 00:30 uur in de nacht dan is dat misschien een slecht moment voor een boswandeling.Hij zal door de klap wel verward zijn geraakt. Gelukkig is hij gevonden en ik hoop dat hij het goed maakt.

13-05-2018 11:43:33 Sjaak

Moderator



WMRindex: 16.888

OTindex: 29.638

@Lennox : Misschien wilde hij in alle rust zijn roes uitslapen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: