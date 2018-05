Britse vrouw gearresteerd omdat ze zingt als een verzuipende kat

De 48-jarige Heather Webb trakteerde haar buren in het Britse Norwich de voorbije jaren regelmatig op luid gezang, al zijn die laatsten daar niet helemaal mee gediend. Na een stortvloed aan klachten kreeg Webb vorig jaar een verbod opgelegd om nog luidkeels te zingen in haar flat. Maar dat verbod lapt ze vrolijk aan haar laars, aldus het Britse dagblad Metro UK.



Paul Burford, een buurman die 40 meter naast de flat van de vrouw in kwestie woont, verklaart dat hij "operagezang dat klonk als een verzuipende kat" hoorde om 8u30 in de ochtend in februari jongstleden. De man nam de zangpartij op en stuurde het prompt door naar een rechter. Een bovenbuurvrouw verklaarde dan weer dat ze "gekrijs" hoorde toen ze begin januari met een koptelefoon op naar tv zat te kijken. Webb kreeg in december vorig jaar een verbod opgelegd om nog luidop te zingen in haar woning na een resem klachten van buurtbewoners. Een rechter oordeelde nu dat ze dat verbod tot drie keer toe aan haar laars had gelapt, en bijgevolg gearresteerd moest worden zonder borgtocht. De vrouw kwam niet opdagen in de rechtbank en pleitte onschuldig.

Reacties

12-05-2018 18:05:16 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.353

OTindex: 62.510

Quote:

Britse vrouw gearresteerd omdat ze zingt als een verzuipende kat



Die komen we dan vanavond wel tegen bij het songfestival. Die komen we dan vanavond wel tegen bij het songfestival.

12-05-2018 18:35:17 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.182

OTindex: 9.864

S "Ik lach bij het zien van mijn schoonheid in deze spiegel"



Reactie van haar echtgenoot: Ik ben blij dat je - ondanks alles - je gevoel voor humor nog hebt bewaard. Reactie van haar echtgenoot: Ik ben blij dat je - ondanks alles - je gevoel voor humor nog hebt bewaard.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: