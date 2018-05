Pak van Iron Man verdwenen uit loods

De politie in Los Angeles onderzoekt de verdwijning van een peperduur pak van de Avengers-filmheld Iron Man. De outfit lag in een loods waarin rekwisieten worden opgeslagen, maar is onvindbaar.Waarschijnlijk is het pak tussen februari en eind april verdwenen, zegt de politie. Het is naar schatting 274.000 euro waard.Het gaat naar verluidt om het pak dat acteur Robert Downey Jr. tien jaar geleden droeg in de eerste film over de superheld.Medewerkers van de opslag ontdekten toevallig dat het pak er niet meer ligt. Of het is gestolen, is onduidelijk. Voor zover bekend is het pak het enige rekwisiet dat uit de loods is verdwenen.