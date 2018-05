Thaise man krijgt boete omdat zijn achternaam te lang is

Een passagier die een vlucht maakte met Thai Airways heeft een boete van maar liefst 96 dollar (omgerekend 80 euro) gekregen omdat zijn achternaam te lang was. Het verhaal ging viraal nadat hij zijn beklag deed op een online forum.



De Thaise man had de tickets voor zijn gezinsvakantie online geboekt, maar omdat hun achternaam zo lang was, knipte de site van Thai Airways, tot onwetendheid van de familie, een stukje af. Eenmaal aangekomen op de luchthaven bleken de namen op hun paspoorten en tickets niet te kloppen. Na een verhitte discussie kreeg het gezin te horen dat ze 3000 baht (80 euro) moesten betalen, wilden ze kunnen verder vliegen.



Nadat de passagier een klacht had ingediend, kwam er uiteindelijk toch een verontschuldiging vanuit de luchtvaartmaatschappij: “Wij willen onze excuses aanbieden voor het ongemak dat deze klant heeft ervaren. Ons online bookingsysteem laat maar 25 tekens toe voor achternamen. We zijn van plan in de toekomst de website aan te passen, zodat mensen met extreem lange achternamen beter geďnformeerd zijn over wat ze moeten doen.”

Reacties

12-05-2018 15:11:48 stora

Oudgediende







Dan kan je maar beter Jan Metdekorteachternaam heten, want dat past wel.

12-05-2018 15:35:45 Balderic

Erelid





25 tekens in een boekingssysteem is ook wel extreem weinig. 'van den Heuvel tot Beichlingen, gezegd Bartolotti Rijnders' is al 51 tekens (dank aan Google).

12-05-2018 16:23:57 Lennox

Oudgediende







In Spanje krijg je als kind de achternaam van beide ouders. Ik heb dus een dubbele meisjesnaam. In Spanje vervalt de moeders naam dan weer bij het trouwen, omdat de namen anders van generatie op generatie steeds twee keer zo lang zouden worden.



Echter op mijn 18e heb ik de nederlandse nationaliteit gekozen en val daarmee onder de Nederlandse regelgeving. Trouw ik nu dus met een kerel en neem ook zijn naam erbij, dan heb ik dus een driedubbele achternaam en haal die 25 tekens gemakkelijk. Zoals Yolanthe Sneijder Cabau van Kasbergen ook overkomen is.

12-05-2018 17:49:07 HHWB

Oudgediende







T S Het is toch allemaal goed gekomen...

