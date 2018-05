Dronken man maait per ongeluk gazon van buurman

In de Verenigde Staten is een man gearresteerd voor het dronken besturen van een zitmaaier. Hij was per ongeluk op het erf van de buren beland en begon het gras te maaien.



Vind je het ook zo vervelend om het gras te maaien? De 46-jarige Barry Ridge uit de Amerikaanse staat Indiana bewijst zijn buren al eens graag een dienst door dronken hun gras af te rijden met zijn zitmaaier. Ze zijn hier echter niet zo mee opgezet.



Geschrokken buren waarschuwden de politie toen een man zomaar hun erf op reed en het gras begon te maaien. De agenten gingen meteen ter plaatse en namen een alcoholtest af bij de onruststoker. De test wees uit dat Ridge 0,189% alcohol in zijn bloed had. In Indiana is de wettelijke limiet 0,08%. De man had dus veel te veel gedronken.



Het is ook niet de eerste keer dat Ridge wordt gearresteerd voor het dronken rondrijden met zijn zitmaaier. De man heeft al eerder dergelijke feiten gepleegd. Hij is overgebracht naar de Johnson county-gevangenis waar hij zijn proces afwacht. Zijn buren zijn opgelucht dat hij de straat niet langer kan terroriseren door ongevraagd zijn diensten als tuinier aan te bieden.

Reacties

12-05-2018 12:17:01 Emmo

Stamgast



WMRindex: 32.480

OTindex: 17.615

Als de man zo dol is op onbezoldigd grasmaaien, dan hij het misschien hier van de gemeente overnemen. Dan kunnen misschien de belastingen omlaag

12-05-2018 12:57:24 stora

Oudgediende



WMRindex: 10.313

OTindex: 1.217

Mensen moeten ook altijd wat te klagen hebben.

Wordt helemaal gratis hun gras gemaaid en is het weer niet goed.



12-05-2018 16:47:51 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 6.819

OTindex: 1.333

. Hahahaha, ik heb 7000 m2 gras en het is een flinke klus om dat te maaien. Veel fout gaan kan er niet want bloemen en perkjes zijn er niet en het terras, huis en bijgebouwen liggen een stuk hoger dan het grasveld, daar kom je dus niet zomaar bij. Op een boom knallen kan wel maar dat zal vooral zijn eigen probleem worden. Ik zou zeggen, be my guest

