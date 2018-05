Enorme chocoladereep blokkeert Poolse snelweg

Voor veel mensen is het misschien een droom: glibberen in vloeibare chocolade, maar Poolse automobilisten denken daar anders over. Op een snelweg bij de plaats Slupca is namelijk een vrachtwagen met meer dan tien ton chocolade gecrasht.De vloeibare zoetigheid is op beide weghelften terechtgekomen en wordt ook nog eens hard nu het afkoelt. "Het is een vijf centimeter dikke laag vloeibare chocolade die geleidelijk stolt", zegt een woordvoerder van brandweer. "Het ziet eruit als een enorm grote reep."De chocolade ligt verspreid over een kilometer op de weg. Hulpdiensten proberen het te verwijderen met heet water. De chauffeur van de truck raakte lichtgewond bij het ongeluk.