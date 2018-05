Man blust meterkastbrandje met emmers water

In Mijdrecht heeft een man zijn meterkast weten te blussen met emmers water.De bewoner van de Nicolaas van der Steenstraat werd opgeschrikt door een enorme brandlucht. Kort daarna ontdekte hij dat zijn meterkast in brand stond. De man probeerde het vuur eerst te blussen met een natte handdoek, maar al snel kwamen er emmers water aan te pas en was het vuur geblust.De brandweer kwam ter plaatse en constateerde dat de brand echt uit was. Wel raden zij aan een meterkast brand nooit met water te blussen. Water geleidt stroom en dat kan voor levensgevaarlijke situaties zorgen.De man en zijn gezin zitten voorlopig zonder stroom en moeten de meterkast vervangen.

12-05-2018 09:39:29

Hoewel het in een panieksituatie een eerste reactie is, is een elektrische brand blussen met water niet raadzaam.

Ten eerste, zoals in het artikel wordt vermeld, water geleidt waardoor je tijdens het blussen piekhaar kunt krijgen.

Ten tweede, er kan een secundaire kortsluiting ontstaan waardoor de situatie verergerd.

Gelukkig is het dit keer goed gegaan.