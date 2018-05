Weer stadsbussen uitgebrand in Rome

In Rome zijn dinsdag twee stadsbussen in vlammen opgegaan. Het lijken geen incidenten: sinds begin 2017 zijn er al meer dan 30 busbranden geweest, meldt de krant Corriere della Sera.De eerste bus vloog in brand in het centrum van de stad. Zodra de bus vlam vatte, bracht de chauffeur de passagiers in veiligheid. Alleen een meisje in een nabijgelegen winkel in de winkelstraat Via del Tritone raakte gewond, schrijven Italiaanse media.Met een brandblusser uit de bus, en later met die uit een plaatselijk café, ging de chauffeur de eerste vlammen te lijf. Later kreeg hij hulp van drie brandweerploegen. Het mocht niet baten: de bus is compleet uitgebrand.Een tweede bus vloog in brand in een buitenwijk van Rome. Daar raakte niemand gewond.Volgens Italiaanse media zijn het meestal technische mankementen die brand veroorzaken. De bus- en tramvloot van het openbaarvervoerbedrijf Atac is ernstig verouderd. Bovendien wordt er steeds minder geďnvesteerd in onderhoud. Geldgebrek is een probleem van meer publieke diensten in Italië.