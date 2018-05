Vrouw in Geesteren heeft engeltje op schouders en klimt zelf uit wrak

Bij een botsing in Geesteren tussen een landbouwvoertuig en een auto is die laatste totaal verwoest. De bestuurder van de auto kon echter zelfstandig uit het voertuig komen. Zij liep zonder hulp naar de toegesnelde ambulance.Vermoedelijk zag de bestuurder van het landbouwvoertuig, komende vanaf een stuk land langs de Vinckenweg, de auto over het hoofd. De auto is volledig verwoest.De vrouw is voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe ze er precies aan toe is, is onbekend.