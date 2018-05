11-05-2018 14:43:07

Toen ik dit van de week las ben ik snel even binnen het artikel gaan kijken. En er is dus één gek die bezwaar maakt (van hem zijn de bovenstaande woorden) en vervolgens zijn er duizenden mensen die deze dwaas uitlachen en het verder prima vinden. De titel wekt een beetje de indruk dat er meerdere mensen over de kabouter vallen (niet letterlijk) maar dat was dus maar een zot.Diezelfde persoon eiste trouwens ook nog dat de Efteling in zou grijpen en stelling zou nemen, omdat het volgens hem nu de schuld van de Efteling was dat heel Nederland hem uitlachte. Tja je hebt ze d'r bij.