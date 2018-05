Vrouw trouwt slechts vijf dagen nadat krokodil haar arm afbijt

Ondanks dat ze haar arm een paar dagen eerder verloor, stond de bruid toch voor het altaar.Een buitengewoon stoere bruid in Zimbabwe. Ondanks dat een krokodil haar arm afbeet tijdens een kanotocht, besloot ze haar bruiloft toch door te laten gaan. Tot grote vreugde van haar kersverse echtgenoot: "Ik ben zo trots op haar, ze is geweldig."Jamie Fox (27) en Zanele Ndlovu (25) zouden gaan trouwen in de buurt van de Victoria Falls, toen ze een paar dagen voor de bruiloft besloten een kanotocht te maken op de Zambezi-rivier.Daar sloeg het noodlot toe: een krokodil sprong op hun boot en greep de arm van Zanele. Volgens de Britse krant The Mirror sleurde de krokodil Zanele het water in, en beet haar arm er af.De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, waar ze een lange operatie onderging. Ondanks haar zware verwondingen wilde de bruid toch dat de bruiloft door zou gaan. Het koppel gaf elkaar vijf dagen na de aanval het jawoord in de kapel van het ziekenhuis.