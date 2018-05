Deze opblaasbare man is het perfecte vakantielief

Opblaasbare eenhoorns zijn zo 2017, om deze zomer uit te pakken aan het zwembad moet je investeren inů Een opblaasbare man. Enkel te gebruiken als luchtmatras, uiteraard.Of je nu op zoek bent naar een betrouwbare zomerliefde of een handig hulpmiddel, deze inflatable hunk van Amazon is sowieso een schot in de roos. Je hebt de keuze tussen twee opties: de klassieke luchtmatras met daarop een mannenprint of een opblaasbare band. Die laatste heeft nog een leuk extraatje: je kan er je drankje in kwijt terwijl je aan het drijven bent. Handig!Dat is wellicht ook de reden waarom de opblaasbare band momenteel is uitverkocht. Er is wel een wachtlijst aangemaakt. Zodra de band opnieuw beschikbaar bent is krijg je een mailtje. De luchtmatras is wel al onmiddellijk te bestellen.