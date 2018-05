Dronken Duitse man zorgt voor 1000 minuten treinvertraging

Een dronken man heeft afgelopen maandag voor een hoop ellende gezorgd voor de Duitse spoorwegen. Door de man liepen treinen uren vertraging op en konden tientallen treinen überhaupt niet vertrekken.



Het incident vond plaats in de Zuid-Duitse stad München. De lokale politie kreeg rond 5.20 uur een telefoontje van een man die wakker was geworden in een treinwagon op het station Pasing. Dat is het op twee na grootste station van de stad.



De man wist door zijn beschonken toestand alleen niet meer waar hij ingestapt was. De politie moest het treinverkeer daarom stilleggen om op zoek te gaan naar de man door elke trein te doorzoeken. Na een uur vond de politie de dronkaard.



Door de man konden in totaal 68 treinen niet op tijd vertrekken. 37 van die treinen reden helemaal niet en de totale vertragingstijd was 1280 minuten. De man wordt vervolgd voor het betreden van verboden terrein.

