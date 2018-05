Autofan hangt dure sportwagen aan de muur

Voor sommige mensen is een auto niet zomaar een vervoersmiddel, maar een echt statussymbool. Dat geldt alleszins voor de 35-jarige Pablo Pérez. De steenrijke Argentijn heeft een zeldzame wagen van het sportmerk Pagani als kunst opgehangen in zijn living.Pablo Pérez is niet zomaar de eerste beste. Zijn vader behoort tot de rijkste mensen in Argentinië en verkocht 16 jaar geleden zijn energie-conglomeraat Perez Companc. Die verkoop bracht 1 miljard dollar in het laatje. En toen hij enkele jaren later zijn belang in de voedingsgigant Molinos Rio de la Plata aan zijn kinderen schonk, zat zijn kroost gebakken.Voor Pablo was die schenking het startschot voor een glansrijke carrière als autoverzamelaar, met een focus op exclusieve sportwagens. Zo heeft hij onder meer een zeldzame Pagani Huayra BC en een Zonda Revolucion in zijn stal staan. De foto’s van die bijzondere vierwielers deelt hij gretig met zijn 840.000 volgers op Instagram.De passie voor blinkende bolides beperkt zich echter niet tot de rij-ervaring. Het oog wil immers ook wat. Daarom heeft de autoliefhebber een exclusieve Pagani Zonda aan de muur in zijn zitkamer laten ophangen. Het gaat om een bijzonder exemplaar waarvan er slechts vijf geproduceerd zijn.