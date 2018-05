Leuvense kat vindt op een dag de job van haar leven

De Leuvense Anja Smet heeft wel een heel bijzonder huisdier. Haar kat Chanel ging maar liefst drie jaar lang ‘werken’. Toen de viervoeter een tragisch ongeval kreeg, stonden haar werkgevers dan ook direct klaar om te helpen.Chanel kwam in 2011 in het leven van haar Leuvense baasjes, niet toevallig op de dag van de arbeid. “Drie jaar lang ging Chanel om 9u naar buiten en kwam ze om 17u terug. Na een tijdje werden we ongerust en deden we haar een halskoker aan waarmee ze gemonitord kon worden”, aldus Anja aan Het Nieuwsblad. “Plotseling kregen we telefoon van een bedrijf uit de buurt. Bleek dat ze elke dag voor de deur stond en binnengelaten werd, nadien deed ze haar ronde langs de collega’s en werd ze geaaid.”Haar werkritme was niet ontbloot van gevaar. Tijdens de afbraak van de oude Stella-gebouwen raakte de kattin haar staart kwijt. “Ik heb haar zelfs toen ziek gemeld”, lacht haar baasje. Tegenwoordig is de ijverige kat niet meer op kantoor te vinden, maar in het Klein Begijnhof. Het bedrijf waar ze eerst werkte is er niet meer.”