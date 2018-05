Dronken motorrijder sleept vastgebonden hond achter trike aan

De politie heeft zondagavond rond tien uur in Hoogerheide een 58-jarige man aangehouden die rondreed op een trike, een driewielige motor. Achter zijn motor had hij een hond vastgebonden. De man was onder invloed en was met de hond vermoedelijk van de Antwerpsestraatweg in Bergen op Zoom naar Hoogerheide gereden. Daarbij sleepte hij de hond een aantal kilometers achter zich aan, zo meldt de politie.



De man is met hulp van de marechaussee en omstanders tot stoppen gedwongen. Dat gebeurde op de kruising van de Groeneweg en de Langesteen in Hoogerheide. Omstanders hadden de man al tevergeefs aangesproken op zijn gedrag. De motorrijder werd uiteindelijk omsingeld en aangehouden.



Tijdens zijn dollemansrit zijn er ook twee auto’s beschadigd. De trike is in beslag genomen en de verdachte zit nog vast. De hond is naar een dierenarts gebracht. Over de verwondingen van de hond is niets bekend.

Van mij hadden ze die vent zelf achter die motor mogen binden en als hij dan werd voortgesleept dan zeggen: Wat gaan we hard he.

Erg voor die motor en voor die hond. Hoe is het daarmee?

Dat heeft ie nog nóóit gedaan hoor, hij is zó lief! Rotvent! Dat heeft ie nog nóóit gedaan hoor, hij is zó lief! Rotvent!

