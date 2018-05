Verkeer Oisterwijkse woonwijk moet wel heel vreemd obstakel ontwijken

Bewoners van de Dokter Schräderlaan in het Brabantse Oisterwijk keken toch wat vreemd op, toen de werkzaamheden voor een nieuwe riolering waren voltooid. De lantaarnpaal die voorheen op het trottoir stond, staat nu plotseling op de rijbaan.Dat dat niet helemaal de bedoeling is, blijkt wel uit het feit dat de paal wordt afgeschermd door een rood-wit waarschuwingsbord. De gemeente Oisterwijk laat in een reactie weten dat het om een tijdelijke situatie gaat.,,Vanwege de aanpassingen aan de weg en het trottoir, dat in de nieuwe inrichting iets smaller is geworden, staat deze (oude) lantaarnpaal nu tijdelijk even op een vreemde plek. De nieuwe lantaarnpalen zijn besteld, de oude worden weggehaald zodra deze nieuwe geleverd zijn.'Tot die tijd moet het auto- en fietsverkeer nog even om de lantaarnpaal heen manoeuvreren.