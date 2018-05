Moeder eist geld terug van K3

Een 3-jarig meisje heeft nu zulke ernstige nachtmerries na een bezoek aan een show van K3 dat haar moeder geld van het kaartje terug eist.



Ilse Wasser, haar man en hun 3-jarige dochtertje Pippa verheugden zich op een leuke middag in het Beursgebouw in Eindhoven.



Hun dochtertje is groot fan van de Belgische dames die voor het eerst met hun nieuwe show naar Nederland kwamen.



Maar halverwege de show sloeg de stemming opeens om, uiteindelijk besloten ze de zaal zelfs vroegtijdig te verlaten, zo vertelt Ilse aan Omroep Brabant.



Dat was op het moment dat het karakter 'de mottige mot' zijn opwachting maakte. Volgens Ilse 'een eng monsterachtig ding met een hele harde stem en een enge bulderende lach'. Pippa wilde toen meteen naar huis.



Volgens de omroep heeft de 'de mottige mot' in België meer tere kinderzieltjes gekwetst. Er kwamen meerdere klachten binnen van ouders die zeiden het beest te eng te vinden.



Een woordvoerder van Studio 100, het bedrijf achter K3, heeft eerder laten weten dat kinderen van de show juist kunnen leren dat ze de strijd aan kunnen gaan met griezels.



Pippa doet sinds Eindhoven geen oog meer dicht. Moeder Ilse: „Ik vind het heel erg dat dit haar zo bang heeft gemaakt." Bij de site waar ze tickets kocht, heeft ze haar geld teruggevraagd. „Er zijn meer ouders vroegtijdig weggegaan. Ik verwacht dat er veel klachten komen."

Reacties

09-05-2018 09:39:45 mithe

Ik snap K3 sowieso niet.

Alle liedjes gaan over seks en drank. (nee ik maak geen grap).



Dit wil je je kind toch niet laten luisteren? Ook al zijn ze nu nog zo onschuldig.



Luister dan Kinderen voor Kinderen ofzo.

09-05-2018 09:44:42 Mamsie

Dus in feite is K3 haar peuterpubliek ontgroeid?

09-05-2018 09:48:38 De Paus

S Als kind ben ik zeer gekwetst door het sprookjesboek. In plaats van leuke verhalen, een akelige heks in Hans en Grietje, een enge boze wolf in Roodkapje en ga zo maar door. Ik wil ook geld terugAls kind ben ik zeer gekwetst door het sprookjesboek. In plaats van leuke verhalen, een akelige heks in Hans en Grietje, een enge boze wolf in Roodkapje en ga zo maar door.

09-05-2018 10:00:48 allone

Quote:

dat haar moeder geld van het kaartje terug eist. dat is weinig.. in joenaaitetsteeds had men minstens 3 miljoen schadevergoeding gevraagd dat is weinig.. in joenaaitetsteeds had men minstens 3 miljoen schadevergoeding gevraagd

09-05-2018 10:02:58 allone

edit: eh, bovenstaande is niet mijn mening;

.. ik vind dat de beste opvoeding in het midden ligt.. afhankelijk van het kind en de leeftijd natuurlijk.



Laatste edit 09-05-2018 10:05 @De_Paus: vroeger waren de schepen van hout en de mannen van staal. Kinderen moet men streng en hard aanpakken, zodat ze geen watjes wordenedit: eh, bovenstaande is niet mijn mening;.. ik vind dat de beste opvoeding in het midden ligt.. afhankelijk van het kind en de leeftijd natuurlijk.

09-05-2018 10:10:25 DrZiggy

@mithe : Dan ben ik benieuwd welke liedjes van K3 daar over gaan?

09-05-2018 10:45:20 Deminia

"Ik wil jou, jij wil mij. Ik weet een plekje waar ze ons niet vinden, jij mag me verslinden"

"Doe het heel zachtjes, geen kreetjes en geen lachjes"

"Laat mij vanavond naar je kamer komen in duizend hete dromen"



Edit: Dit wil overigens niet zeggen dat ik denk dat alle liedjes van K3 over seks en drank gaan, ik hoop in ieder geval niet dat oma's aan de top over een van die twee gaat.



Laatste edit 09-05-2018 10:47 @DrZiggy : Heyah mama gaat over seks."Ik wil jou, jij wil mij. Ik weet een plekje waar ze ons niet vinden, jij mag me verslinden""Doe het heel zachtjes, geen kreetjes en geen lachjes""Laat mij vanavond naar je kamer komen in duizend hete dromen"Edit: Dit wil overigens niet zeggen dat ik denk dat alle liedjes van K3 over seks en drank gaan, ik hoop in ieder geval niet dat oma's aan de top over een van die twee gaat.

09-05-2018 11:32:38 mithe

@DrZiggy : @Deminia :



Alle liedjes is misschien een tikje over dreven, maar een heel groot deel echt wel.



Pina colada (een alcoholisch drankje)



"En de pina colada staat koud.

Maar vannacht wil ik enkel maar jou

Ja jou ja jou."



Oya lele:



"Oye oya lele

Ik geef je een stiekeme zoen

Oye oya lele

En niemand die merkt wat we doen"



"en mijn hart staat in vuur en in vlam als je mij verwent"



En zo kan je echt nog wel door gaan. Alle liedjes is misschien een tikje over dreven, maar een heel groot deel echt wel.Pina colada (een alcoholisch drankje)"En de pina colada staat koud.Maar vannacht wil ik enkel maar jouJa jou ja jou."Oya lele:"Oye oya leleIk geef je een stiekeme zoenOye oya leleEn niemand die merkt wat we doen""en mijn hart staat in vuur en in vlam als je mij verwent"En zo kan je echt nog wel door gaan.

09-05-2018 11:46:25 stora

En ze zingen het elke dag thuis en doen er ook nog een soort van pornodansje bij

Ik vind het wel humor En alle kleine kinderen kennen die liedjes woord voor woord meezingen.En ze zingen het elke dag thuis en doen er ook nog een soort van pornodansje bijIk vind het wel humor

09-05-2018 12:18:25 DrZiggy

S Nooit gemerkt en ik denk normaal bij alles door. Je verwacht het ook niet haha.



Blijkbaar is niet alleen de kleding, maar ook de tekst zelf meer op de papa's gericht.



Laatste edit 09-05-2018 12:18

09-05-2018 13:46:23 Emmo

@allone :

@De_Paus: vroeger waren de schepen van hout en de mannen van staal. Quote@De_Paus: vroeger waren de schepen van hout en de mannen van staal. Ahem... En de mannen van tegenwoordig dan???

09-05-2018 16:14:37 Lennox

.



En als deze moeder geld terug krijgt is het "trauma" van haar dochter genezen? @Emmo : Van papier-machéEn als deze moeder geld terug krijgt is het "trauma" van haar dochter genezen?

