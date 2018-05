Verkeersregelaar wielerwedstrijd krijgt schrik van zijn leven

Het had vanmiddag heel anders af kunnen lopen voor een verkeersregelaar in Engeland. Tijdens een wielerwedstrijd in Yorkshire wist deze zogenoemde seingever net op tijd weg te springen voor een aanstormende ploegenwagen.De bestuurder van die ploegenwagen zag de seingever waarschijnlijk over het hoofd, ondanks dat die met duidelijke armgebaren aangaf dat er een vluchtheuvel was.De wagen van de wielerploeg Astana stoof recht over de vluchtheuvel en knalde vol op een verkeerszuil. De verkeersregelaar, die gelukkig wel stond op te letten, kwam met de schrik vrij.