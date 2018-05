NVWA sluit restaurant in Amsterdam na kakkerlak in soep

Restaurant Kam Yin in de Warmoesstraat is op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gesloten. Directe aanleiding voor een bezoek van de controleurs was een kakkerlak die gevonden werd in een bakje soep.



Het bericht van Mitchell Esajas, die het beestje vond in zijn afgehaalde maaltijd, ging hard rond op social media. Dat was voor de NVWA reden genoeg om meteen in actie te komen. Vandaag werd een controle uitgevoerd bij het restaurant.



'We hebben ook kakkerlakken gevonden', zegt een woordvoerder van de NVWA tegen AT5. 'De rest van de hygiŽne was niet op orde.' En dus kon de zaak meteen haar deuren sluiten.



Het restaurant mag pas weer open zodra er een herkeuring geweest is. Als het restaurant schoongemaakt is en er maatregelen genomen zijn tegen de kakkerlakken, komt de NVWA weer langs. Wanneer de zaak weer open kan is nu niet bekend.

Reacties

08-05-2018 15:14:51 Emmo

Want kakkerlakken kakken in het eten?



08-05-2018 15:55:24 GroteMop1983

Directe aanleiding voor een bezoek van de controleurs was een kakkerlak die gevonden werd in een bakje soep.

Ach, laat dat beestje toch ook een keertje van de soep genieten. Ze worden ook overal zo opgejaagd en van tafel geveegd, die kakkerlakken.



Zolang dat beestje niet in mijn soep beland is alles ok.



08-05-2018 16:01:57 GroteMop1983

@Emmo : Dat is waar en waarschijnlijker ook gezonder dan de soep zelf.

08-05-2018 16:33:25 omabep

Waarom pas een controle als het door een klant gemeld wordt?

08-05-2018 18:03:08 HHWB

T S In China is Kakkerlakkensoep de gewoonste zaak van de wereld...



In Rotterdam is het verboden, kannibalisme mag daar niet.... in de rest van Nederland overigens ook niet...

08-05-2018 18:24:13 stora

@HHWB :





