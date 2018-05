Man in Winschoten vervoert auto op aanhangwagentje

De politie stond zaterdagavond wel even raar te kijken, op surveillance in Winschoten. Een man vervoerde namelijk een personenwagen op een 'normale' aanhanger.Agenten kwamen de wonderlijke combinatie tegen op de Nassaustraat. De wagen was met spanbanden op de aanhangwagen bevestigd. De auto stak een flink stuk achter de aanhanger uit.Het is niet bekend of de man zijn weg heeft mogen vervolgen.