Opnieuw lof voor pizzakoerier die herdenkt tijdens bezorging





George was naar eigen zeggen zo onder de indruk van het eerbetoon door de pizzabezorger dat hij de foto deelde op zijn LinkedIn-profiel. Dat leverde hem tientallen reacties op van mensen die de koerier lof toezwaaiden. De foto gaat ook als een dolle op Twitter, werd al ruim 400 keer geretweet en kreeg 1.900 hartjes en tientallen loftuitingen.



Prachtig, vindt George. De mede-eigenaar van een landelijke uitzendketen zag de pizzakoerier gisteravond toevallig staan toen hij vlak voor achten met zijn gezin van de Hoornse binnenstad naar huis liep over de Pakhuisstraat. ,,We zagen hem stoppen en van zijn fiets stappen. Even later zette hij zijn pet af en vouwde zijn handen voor zijn lichaam. Toen de kerkklokken acht uur sloegen, boog de jongen het hoofd naar beneden. Dat vonden we zo ontroerend dat ik een foto besloot te maken."



De pizzakoerier stond helemaal alleen naast de weg bij een plantsoentje, vervolgt George. ,,Hij zag ons niet en hoefde het eerbetoon dus niet voor de buitenwereld te doen. Dat hij het toch deed, vind ik vrij respectvol voor zo'n jonge jongen. Toen hij wegfietste, riep ik naar hem dat ik het klasse vond wat hij had gedaan. De pizzakoerier stak toen zijn hand op."

Foto Een foto van een Hoornse pizzakoerier die twee minuten stil is naast zijn fiets wordt massaal gedeeld door gebruikers op social media. Vorig jaar gebeurde hetzelfde met een foto van een pizzabezorger in Groningen. ,,Dat wist ik niet maar maakt het alleen maar mooier", zegt Stephen George uit Hoorn die het plaatje vrijdagavond schoot.George was naar eigen zeggen zo onder de indruk van het eerbetoon door de pizzabezorger dat hij de foto deelde op zijn LinkedIn-profiel. Dat leverde hem tientallen reacties op van mensen die de koerier lof toezwaaiden. De foto gaat ook als een dolle op Twitter, werd al ruim 400 keer geretweet en kreeg 1.900 hartjes en tientallen loftuitingen.Prachtig, vindt George. De mede-eigenaar van een landelijke uitzendketen zag de pizzakoerier gisteravond toevallig staan toen hij vlak voor achten met zijn gezin van de Hoornse binnenstad naar huis liep over de Pakhuisstraat. ,,We zagen hem stoppen en van zijn fiets stappen. Even later zette hij zijn pet af en vouwde zijn handen voor zijn lichaam. Toen de kerkklokken acht uur sloegen, boog de jongen het hoofd naar beneden. Dat vonden we zo ontroerend dat ik een foto besloot te maken."De pizzakoerier stond helemaal alleen naast de weg bij een plantsoentje, vervolgt George. ,,Hij zag ons niet en hoefde het eerbetoon dus niet voor de buitenwereld te doen. Dat hij het toch deed, vind ik vrij respectvol voor zo'n jonge jongen. Toen hij wegfietste, riep ik naar hem dat ik het klasse vond wat hij had gedaan. De pizzakoerier stak toen zijn hand op."

Reacties

07-05-2018 17:14:48 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 5.481

OTindex: 142

T S Ik geloof er geen barst van, het is gewoon een reclame stunt en vele kranten trappen er gewoon in...



Jammer, volgende keer een hamster welk 2 minuten aan het herdenken is... dan zal ik er over nadenken of dit waar is...

07-05-2018 17:26:46 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.308

OTindex: 62.422

Bezorgt Domino's tegenwoordig per fiets?

Daar ben ik echt even twee minuten stil van!

07-05-2018 17:37:43 allone

Stamgast



WMRindex: 33.654

OTindex: 64.176

@Mamsie :



: ik vond het ook wel errug toevallig dat degene die de foto maakte de eigenaar van de pizzeria was



En waarom stond George zelf niet stil? @HHWB : ik vond het ook wel errug toevallig dat degene die de foto maakte de eigenaar van de pizzeria wasEn waarom stond George zelf niet stil?

07-05-2018 17:38:22 stora

Oudgediende



WMRindex: 10.250

OTindex: 1.203



Electrische fietsen en zo kunnen bezorgers ook jonger beginnen.

@Mamsie , ja.Electrische fietsen en zo kunnen bezorgers ook jonger beginnen.

07-05-2018 20:02:12 Mamatini

Lid

WMRindex: 49

OTindex: 1

Wnplts: Groningen

HHWB ergens het positieve of negatieve van inzien is iets wat je zelf kiest natuurlijk. En al was het een stunt, toch mooi dat zo'n knul toch het goede voorbeeld geeft he...



Mamsie, ze bezorgen hier al heel erg lang met electrische fietsen

07-05-2018 20:15:03 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.933

OTindex: 55





: Als het een reclame stunt is is het toch wel een succes volle stunt geweest zoniet is die jonge gewoon goed opgevoed. Mijn oudste zoon heb ik ook de 2 minuten stilte op de dodenherdenking aangeleerd we reden elk jaar naar de oude gemeentehuis in Heusden en nu nog hier in Turkije is het elk jaar op 4 mei om 8 uur 2 min stil bij ons thuis. @allone : waar haal jij vandaan dat de gene die de foto maakte de eigenaar was van de pizzaria? Volgens mij staat er echt dat hij mede-eigenaar is van een landelijke uitzendketen volgens mij bedoelen ze daar een uitzendbureau mee. @HHWB : Als het een reclame stunt is is het toch wel een succes volle stunt geweest zoniet is die jonge gewoon goed opgevoed. Mijn oudste zoon heb ik ook de 2 minuten stilte op de dodenherdenking aangeleerd we reden elk jaar naar de oude gemeentehuis in Heusden en nu nog hier in Turkije is het elk jaar op 4 mei om 8 uur 2 min stil bij ons thuis.

07-05-2018 20:17:25 allone

Stamgast



WMRindex: 33.654

OTindex: 64.176

@Heusdenaar :



en je hebt gelijk, dat staat er idd.. en je hebt gelijk, dat staat er idd..

07-05-2018 23:03:30 Balderic

Erelid

WMRindex: 1.066

OTindex: 2

@HHWB : Het komt niet vaak voor, maar nu moet ik je toch echt helemaal gelijk geven.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: