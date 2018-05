Inbreker zet met zijn actie straat in de dichte mist

Zaterdag rond 02.40 uur kregen agenten in Vlissingen een melding van een inbraakalarm bij een winkel aan de Lange Zelke. Ze waren vrij snel ter plaatse en troffen zo ongeveer de hele straat gehuld in een dichte mist.



Wat bleek: de winkel waar het alarm afging had een mistgenerator die inbrekers zou moeten afschrikken.



Dat bleek ook gelukt, want uit de winkel waren verder geen goederen gestolen. Alleen de vernieling van een ruit bleef over. Wel zagen de agenten ongeveer twintig meter verderop een man op straat zitten. De man werd aangesproken. Op datzelfde moment kwam de eigenaar van de winkel aan bij het pand. Hij heeft samen met de agenten de camerabeelden van het incident bekeken en de agenten herkenden hierop de man die even verderop in de straat zat en zich van de domme hield.



De man, een 27-jarige Vlissinger, is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zal hij vandaag verder gehoord worden over zijn betrokkenheid bij het incident. De winkeleigenaar heeft aangifte gedaan.

