Burgemeester Hardenberg verjaagt dieven

Burgemeester Peter Snijders van Hardenberg heeft vorige week hoogstpersoonlijk een diefstal voorkomen. Tijdens het uitlaten van zijn hond hoorde Snijders ‘rare geluiden’. De burgervader aarzelde geen moment en kwam meteen in actie: en dat was maar goed ook.



De 51-jarige Snijders liet bij zijn woning in het buitengebied van Hardenberg dinsdagnacht tegen 00.30 uur nog even de hond uit. Op een gegeven moment hoorde hij het geluid van een draaiende motor op een zandpad in het nabijgelegen bos. ,,Dat is natuurlijk raar op dat tijdstip en helemaal als de lichten van het voertuig uit zijn”, vertelt Snijders.



De burgervader stapt in zijn auto en belt daarnaast de politie. Op het zandpad treft hij een shovel en een vorkheftruck aan. Even verderop ziet hij twee mannen langs de weg lopen, die hij op afstand blijft volgen. Nadat hij de mannen enige tijd heeft gevolgd, besluit hij terug te gaan naar de plek waar de voertuigen staan. Daar is de politie inmiddels gearriveerd.



Ik wil vooral meegeven dat je alert moet blijven en de politie moet bellen als je iets niet vertrouwt.



De agenten proberen vervolgens nog de mannen te vinden, maar slagen daarin niet. ,,De shovel en vorkheftruck kwamen van een bedrijf uit Coevorden, waar voor de derde avond op rij was ingebroken. Eerder was er vooral gereedschap gestolen”, aldus de burgemeester.



De ochtend na de enerverende nacht zit Snijders op het politiebureau. ,,Ik heb vanmorgen een verklaring afgelegd en heb een goed signalement van de twee mannen doorgegeven. Dit heeft de politie wel aanknopingspunten opgeleverd”, vervolgt Snijders.



De shovel en vorkheftruck staan inmiddels weer bij het bedrijf in Coevorden. ,,Het personeel was daar erg blij mee. Er lag ook nog een duur lasapparaat bij de shovel. Die kunnen ze ook weer gebruiken.”



Of Snijders door het bedrijf al in het zonnetje is gezet? ,,Nee, en dat hoeft ook niet. Ik vind het mooi dat de spullen terug zijn bij de rechtmatige eigenaar. Ik wil vooral meegeven dat je alert moet blijven en de politie moet bellen als je iets niet vertrouwt.”

