Amerikaanse vrouw is 60 kilo lichter na verwijdering tumor

Nadat een tumor in haar buik was verwijderd, is een 38-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Connecticut weer thuis. Twee artsen die haar opereerden melden dat aan CNN. De vrouw wil zelf graag anoniem blijven.



De tumor begon in november te groeien in de linker eierstok van de patiŽnt. Zoín vierenhalve kilo per week kwam erbij, tot het gevaarte uiteindelijk 60 kilo woog. Toen de vrouw bij de dokter aanklopte, was ze al ernstig ondervoed en kon ze enkel nog worden vervoerd in een rolstoel omdat haar benen extreem opgezwollen waren. ,,Ik heb gezwollen benen gezien, maar nog nooit op deze schaal", aldus haar dokter.



Een team van twaalf chirurgen werkte mee aan de operatie, die vijf uur in beslag nam. De eierstok in kwestie werd verwijderd. De vrouw had geen kanker, maar door de omvang was de tumor wel levensbedreigend. Naast het gebrek aan voeding liep de vrouw risico op bloedpropjes omdat haar bloedtoevoer ernstig onder druk was komen te staan. Een plastisch chirurg hielp bij het herstellen van de buikwand van de patiŽnt, die door de massa enorm was uitgerekt.



De operatie werd uitgevoerd in februari, maar de artsen treden nu pas naar buiten met het verhaal omdat de vrouw inmiddels hersteld en weer aan het werk is.



Het is voor dit soort tumor niet ongebruikelijk om snel te groeien, maar volgens ťťn van de chirurgen hoort de tumor van de vrouw uit Connecticut thuis in een rijtje zeldzaam grote tumoren. Een nog groter geval werd in 1991 uit de baarmoeder van een vrouw verwijderd in een ziekenhuis in CaliforniŽ; die tumor woog 137 kilo.

07-05-2018 14:13:35 venzje

Het is wel tumorentijd, hè?

23 kg, 60 kg, 137 kg... Wie biedt er meer?

07-05-2018 14:16:07 Mamsie

@venzje : Ach ja, het voorjaar hè! Alles groeit en bloeit nu.

