Schoolpoeper blijkt directeur

Wekenlang werd een middelbare school in de Amerikaans staat New Jersey geteisterd door een onbekend persoon die zijn of haar behoefte deed in de bosjes bij de school. Nu is er een verdachte aangehouden, de directeur van de school.



De verdachte zou bijna dagelijks zijn behoefte hebben gedaan op het sportveld bij de school. Op gegeven moment waren medewerkers van de school het zó beu, dat ze zelf een onderzoek begonnen naar de mysterieuze viespeuk.



Dat leidde een week geleden tot een verrassende ontdekking, meldt NJ.com. De schooldirecteur werd op heterdaad betrapt met de broek op zijn enkels.



Na een korte achtervolging werd de 42-jarige man aangehouden. Hij zit diep in de problemen. Behalve ontslag hangt hem een veroordeling wegens onzedelijk gedrag boven het hoofd.



Het is nog niet bekend wanneer de schooldirecteur zich voor de rechter moet verantwoorden.

Reacties

07-05-2018 08:42:24 Deminia

Senior lid

WMRindex: 198

OTindex: 4

Wnplts: Tilburg

Die directeur vond zeker geen reet aan zijn werk, en hij had vooral schijt aan het sporten.

07-05-2018 09:35:46 Samui-Axe

Dan vraag ik mij toch af wat zo iemand bezielt? Je baan en sociale leven in de waagschaal leggen door in de bosjes te gaan schijten? Wat is hier de kick van? Ik snap er echt geen donder van

07-05-2018 09:46:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 30.305

OTindex: 62.411



Ik denk dat hij psychiatrische begeleiding nodig heeft om weer in de normale modus te komen.

Als dát tenminste nog lukt. @Samui-Axe : Die man zal 'gewoon' door één of andere oorzaak van het padje af zijn geraakt.Ik denk dat hij psychiatrische begeleiding nodig heeft om weer in de normale modus te komen.Als dát tenminste nog lukt.

07-05-2018 09:48:15 Samui-Axe

@Mamsie : Zoiets vrees ik ook, maar hij zal hoe dan ook zijn baan kwijtraken, zo iemand heeft natuurlijk absoluut geen autoriteit meer op die school..

07-05-2018 11:43:16 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.476

OTindex: 2.973

Je bent 42 jaar en hebt zo'n mooie functie bereikt en dan heb je er ineens schijt aan, ik kan er met mijn verstand niet bij. Net wat @Mamsie : opperde, hij is van het padje af en heeft hulp nodig.

07-05-2018 12:03:44 Sjaak

Moderator



WMRindex: 16.873

OTindex: 29.573

Hij is na zijn studententijd bij het corps gewoon een kakker gebleven.

07-05-2018 12:16:30 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 64.151

OTindex: 28.642

@Sjaak :

als dat het niet is, dan is hij als peutertje in een fase blijven steken waarin hij met poep smeerde.... als dat het niet is, dan is hij als peutertje in een fase blijven steken waarin hij met poep smeerde....

07-05-2018 12:52:20 stora

Oudgediende



WMRindex: 10.249

OTindex: 1.203

Quote:

...werd op heterdaad betrapt met de broek op zijn enkels.

Na een korte achtervolging werd de 42-jarige man aangehouden.

Ja, zo hard loop je niet met je broek op je enkels Ja, zo hard loop je niet met je broek op je enkels

07-05-2018 13:06:48 Emmo

Stamgast



WMRindex: 32.314

OTindex: 17.572



Hoezo?

Dan doet de aanrander zijn broek naar beneden. En ik kan harder lopen met mijn rokken omhoog dan hij met zijn broek naar beneden @stora : Doet me denken aan de jongejuffer die gevraagd werd wat ze zou doen als ze ze zou worden aangerand. Antwoord: dan doe ik m'n rokken omhoog.Hoezo?Dan doet de aanrander zijn broek naar beneden. En ik kan harder lopen met mijn rokken omhoog dan hij met zijn broek naar beneden

07-05-2018 13:30:14 stora

Oudgediende



WMRindex: 10.249

OTindex: 1.203

@Emmo , die ken ik , maar dan met een non en een pater

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

