Artsen halen tumor van 23 kilo weg

Artsen hebben bij een man in Vietnam een tumor van 23 kilo weggenomen.



Dat was nog maar de helft van het hele gezwel in zijn rug en onderlijf. De rest wordt later weggehaald, aldus lokale media.



Der 34-jarige man leidt aan de erfelijke aandoening neurofibromatose die tot ongeremde celgroei kan leiden. Doorgaans gaat het om goedaardige tumoren. Door het enorme gezwel kon de man niet meer lopen. Na zijn herstel zal de andere helft van het gezwel worden verwijderd.

06-05-2018 20:09:25 botte bijl

dit is nog maar de helft. er blijft niks van die man over

