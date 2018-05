06-05-2018 15:10:21

Nou ik zou ook gestopt zijn met mijn Pausmobiel en ik zou mijn zakken hebben gevuld met het geld. Ja, een tijdje daarna zou ik een heel klein gedeelte van het gevonden geld keurig netjes hebben ingeleverd, met een heel vroom gezicht, daar ben ik heel goed in. Maar het meeste geld had ik gewoon gehouden, natuurlijk. Als u er net zo over denkt als ik, dan heet ik u hartelijk welkom bij de Rooms-katholieke kerk.