Museum Speelklok zoekt klarinet van 180 jaar oude robot

Het Museum Speelklok zoekt de klarinet die hoort bij de 180 jaar oude manshoge robot die het instrument bespeelde. De robot werd in 1838 gebouwd door de Nederlander Cornelis Jacobus van Oeckelen.Dit najaar komt die terug naar Nederland voor een tentoonstelling in Museum Speelklok in Utrecht. Er is één probleem: zijn klarinet is kwijt.Marian van Dijk, directeur van het Utrechtse museum, vertrekt daarom binnenkort naar Amerika om het instrument te zoeken. Naar verwachting ligt het in een depot van de universiteit van Michigan."Het leek eerder op een Arabisch blaasinstrument en ik denk dat het daarom verkeerd is opgeborgen." Makkelijk zal de zoektocht niet worden want de collectie is enorm.In de jaren 70 is de robot tentoongesteld in Amerika. "Zonder kleding, gewoon een kale klarinettist met zijn klarinet op de grond ernaast. Die foto daarvan is het enige bewijs van het bestaan van de klarinet."De robot was volgens haar bedoeld als vermaak. "Hij kon klarinet spelen en boog na afloop van zijn voorstelling keurig voor het publiek. Dat moet in die tijd ongelooflijk zijn geweest."OrgelbouwersfamilieDe uitvinder kwam uit een bekende orgelbouwersfamilie. Zakelijk was hij niet zo handig. Hij maakte schulden en vluchtte eerst naar India, daarna naar de VS.Daar belandde de robot bij de rijke verzamelaar Stearns. Die droeg zijn collectie later weer over aan de universiteit van Michigan. In de jaren 70 werd de klarinettist opgeknapt, maar het instrument was toen al zoek.In september gaat in het museum de expositie Robots love Music van start. Dan zal de robot te zien zijn. Met of zonder klarinet, schrijft RTV Utrecht.