Treinmachinist stopt en neemt naast spoor zittende man mee

Een treinmachinist die woensdag met de trein op het traject Hoogeveen-Assen reed zag een man naast het spoor zitten. De machinist besloot te stoppen en nam de man mee de trein in. Intussen belde hij de politie.



Die stond inmiddels klaar op het station in Assen waar ze de onbekende man, die geen ID-bewijs kon tonen, opvingen. Omdat de man op het station in het verzet ging hielden de agenten de man aan en namen hem mee naar het politiebureau. Daar werd ook hulpverlening voor de man geregeld.

Reacties

06-05-2018 09:10:34 venzje

Oudgediende







Ik heb wel meegemaakt dat de streekbus in the middle of nowhere stopte om een langs de weg lopende man mee te nemen. Maar dat bleek een bekende vaste klant te zijn, die nog op weg was naar de bushalte.

06-05-2018 10:00:35 HHWB

Oudgediende







T S Vandaar dat trein en niet op tijd rijden....

06-05-2018 11:45:28 merlinswit

Erelid







@HHWB : liever zo, dan dat er 1 onder de menselijke resten het station in komt rijden.

