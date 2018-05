Bizarre jeansbroek zorgt voor verwarring

Een Amerikaans modebedrijf heeft met hun ‘extreme cut out’-jeans voor een relletje gezorgd. De jeansbroek heeft bijna geen stof, maar kost wel 158 dollar. Mooi of onnozel? Oordeel vooral zelf.Camar, een modemerk in Los Angeles, heeft een opvallend kledingstuk in de aanbieding. De ‘extreme cut out’-jeans laat zoals de naam verraad, weinig aan de verbeelding over. De broek bestaat uit slechts een paar flarden jeans die nauwelijks het kruis bedekken. Voor deze minimalistische jeans ben je wel maar liefst 158 dollar of 131 euro kwijt.Of het nu om creatieve expressie ging of een promotiestunt, de broek ging al snel viraal. Ook op Twitter regende het gauw genoeg hilarische reacties. “Zeg mij alstublieft dat dit een grap is en niemand hier echt voor betaalt.”