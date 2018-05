Marjon mocht geen borstvoeding geven in pashokje

NIJMEGEN - Wat doe je als moeder als je baby in een drukke kledingzaak honger krijgt? Marjon Buurma uit Tiel besloot haar kindje de borst te geven in een pashokje, maar daar werd ze tot haar grote verbazing weggestuurd. 'Ik ben toch niemand tot last?'

Marjon was die dag met haar dochter bij Zara in Nijmegen. 'Wij zijn dol op shoppen en ook op de Zara', vertelt ze. En zoals all girls know krijg je van shoppen honger! Zo ook mijn kleine dame.'

Omdat het erg druk in de winkel was en haar dochter snel afgeleid is, besloot de Tielse haar baby op een rustig plekje de borst te geven. 'Geen wachtenden bij de pashokjes. Dus ik kon zo door. Ik dacht me daar een momentje rustig af te zonderen en mijn dochter borstvoeding te geven.'



Maar de medewerkster die daar aan het opruimen was, dacht daar heel anders over. 'Dat mag niet, zei ze. Waarop ik zei: ik ben toch niemand tot last. Nee het was het beleid van Zara', blikt Marjon terug. Ze snapt er helemaal niks van. Hoewel de Tielse bijval kreeg van andere moeders, was de medewerkster onverbiddelijk: er werd niet gevoed.

Marjon verliet daarna met een huilend kind de winkel. 'In de regen ben ik op zoek gegaan naar een plek waar ik wel mocht voeden', besluit ze haar verhaal.

Hoofdkantoor biedt excuses aan via mail

Op het hoofdkantoor van Zara in Brussel weten ze inmiddels van het voorval. Volgens een woordvoerder is er direct excuus aangeboden en is er contact geweest met het filiaal in Nijmegen. 'Borstvoeding geven mag bij ons geen probleem zijn. Het is een recht voor iedere moeder.'

Marjon bevestigt dat ze een korte, zakelijke mail heeft gehad van de modeketen. 'Maar ik vind het niet bevredigend. Het heeft echt mijn dag verpest, als je daar staat met een huilende baby en je kunt je kind geen voeding geven...' Ze is niet tevreden met de reactie van Zara en denkt na over vervolgstappen. 'Ik heb nog geen idee wat, maar ik wil hier wel meer ruchtbaarheid aan geven. Volgens mij heeft Zara geen idee hoe discriminerend dit is.'



Het Voedingscentrum, dat met 'voeden kan hier' plekken verzamelt waar openbare borstvoeding geen probleem is, betreurt de actie van de Zara, maar zegt dat de winkel dit wel mag doen. 'Het is geen openbaar gebouw, dus mag het zijn eigen regels bepalen. Maar het is geen goede maatregel', zegt woordvoerder Roy van der Ploeg. 'Als een kind honger heeft, moet je het zo snel mogelijk voeden.'

Van der Ploeg is in tegenstelling tot moeder Marjon wel tevreden met de reactie van Zara. 'Ik ben blij dat ze aangeven dat borstvoeding geven een recht is voor iedere moeder. Dat is een goed begin.'

