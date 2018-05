Duitse luchtmacht heeft slechts 4 inzetbare Eurofighters

De Duitse luchtmacht kampt met grote problemen bij de vloot Eurofighters. Volgens Duitse media is van de 128 hoogwaardige technische toestellen slechts een handjevol inzetbaar.



Der Spiegel houdt het zelfs op slechts vier toestellen die volledig inzetbaar zijn voor bijvoorbeeld NAVO-missies. Het probleem is volgens het blad een mankement in de koeling van een sensor in de vleugel die vitaal is voor een systeem waarbij vijandelijke toestellen kunnen worden getraceerd. Het probleem is al een half jaar geleden ontdekt en kennelijk nog niet opgelost.



Door het mankement kan Duitsland feitelijk niet aan zijn NAVO-verplichtingen voldoen. Het land heeft namelijk 82 toestellen voor crisisgevallen aangemeld.

