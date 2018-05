Bandenprikker slaat ruim 60 keer toe in Hengelo

In Hengelo wachtte de eigenaren van tientallen auto's woensdagochtend een onaangename verrassing toen ze wilden wegrijden. Bij veel auto's bleken een of meer banden lek gestoken.



Volgens een fotograaf lijkt het erop dat de prikker geen auto ongemoeid heeft gelaten. Waarschijnlijk heeft hij een priem gebruikt. Ook zouden enkele auto's zijn bekrast.



De getroffen auto's stonden geparkeerd op een route die loopt van het ziekenhuis naar het centrum van de stad.

Waarschijnlijk gebruikte de bandenprikker een priem politie Hengelo



De politie hoopt via camerabeelden te achterhalen wat er vannacht precies is gebeurd, schrijft RTV Oost.

