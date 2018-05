Kunstenaar maakt portretten met voedsel

Pavlo Bondar creëert kunst met een houdbaarheidsdatum. Voor zijn portretten van bekende mensen gebruikt hij geen verf, maar eten.De artiest vindt dat voedsel meer mogelijkheden biedt dan verf. “Er zijn zoveel verschillende voedingsmiddelen. Elk van hen heeft niet alleen een specifieke smaak, maar ook een eigen manier waarop je ermee kan schilderen.”Bondar zoekt steeds een link tussen de ingrediënten die hij gebruikt en de persoon die hij portretteert. Zo vindt hij dat Trump en dille goed samengaan. “Geld heeft een belangrijke rol gespeeld in zijn carrière. Ik associeer dille – en eigenlijk elke vorm van groen – met geld”, verklaart de kunstenaar.De ‘eetbare’ kunst gaat natuurlijk niet eeuwig mee. Lady Gaga gemaakt uit fruit en koningin Elizabeth II van havermout zien er in eerste instantie geweldig uit, maar dat blijft niet duren. Daarom filmt Bondar het artistieke proces en bewaart hij zijn werk in de vorm van bewegende beelden.