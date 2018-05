Deze zes doodnormale dingen zullen binnen tien jaar verdwijnen

Technologie ontwikkelt zich altijd sneller dan je denkt. Wat je je nu nauwelijks kunt voorstellen is over tien jaar doodnormaal. Futurist en trendwatcher Michael McQueen noemt zes dingen die we over een tijdje niet meer zullen gebruiken.



iTunes

Ooit was iTunes bepalend voor welke muziek populair was, maar er gaan al een tijdje geruchten dat de downloaddienst van Apple gaat verdwijnen. Volgens McQueen zal er begin volgend jaar al een eind komen aan de muziekservice.



Parkeerplaatsen

“Zelfrijdende auto’s zullen ons leven veranderen”, zegt McQueen. Tegen 2025 zijn ze al heel normaal voorspelt ook Elon Musk. Parkeerplaatsen zullen dan verdwijnen. “Parkeren is een nachtmerrie. Het is veel logischer dat je auto je gewoon afzet en terugrijdt of je zelfs geld oplevert als Uber-auto.”



Creditcards

Niet alleen gebruiken we binnen tien jaar geen creditcards meer om te betalen, zelfs de telefoon zul je er niet meer voor nodig hebben. “Biometrische technologieën zullen onze stemmen, vingerafdrukken en irissen herkennen wanneer we een winkel binnenwandelen.”



Callcenters

Al tegen 2020 zullen chatbots de taak van de callcentermedewerker hebben overgenomen. “Technologie is veel goedkoper en efficiënter dan personeel”, zegt McQueen.



Taalcursussen

Binnenkort hoef je geen taal meer te leren, maar kun je via een oortje de juiste vertaling ingefluisterd krijgen.



Tankstations

Uiteraard blijven we niet op benzine rijden, maar gaan we allemaal over op elektrische auto’s. Tankstations worden dan dus overbodig.

Reacties

04-05-2018 12:13:09 merlinswit

Die callcenters: die personeelsleden sturen nu al mensen van het kastje naar de muur. Zullen we straks mogen kiezen uit een keuzemenu welk soort smoes we willen horen?

04-05-2018 13:10:28 Mamsie

Wat al helemaal verdwenen is: de telefooncel. En de girooverschrijvingskaart.

04-05-2018 13:55:30 Porgy100

Ik hoop dat de tanstations zullen blijven, al is het maar om waterstaiof te kunnen tanken.

Elektrisch rijden wordt overgewaardeerd. Tegen de tijd dta we met z'n allen elektrisch gaan rijden zijn de grondstoffen voor de batterijen uitgeput.

