Studente zet studies stop maar weigert haar kot te verlaten

Oost west, thuis best. Zo gaat het gezegde voor vele studenten, maar anderen voelen zich beter op hun kot en doen er dan ook alles aan om daar te blijven. Zo is de Amerikaanse Lisa Palmer al twee jaar geen student meer, maar toch weigert ze haar universiteitsappartement te verlaten.



Lisa Palmer verblijft al sinds 2016 op haar kot dat verbonden is aan het New Yorkse Hunter College. Op zich niet zo vreemd zou je denken, ware het niet dat de studente al sinds die tijd niet meer deel uitmaakt van de school. Ze weigert ook huur te betalen, wat haar een monsterschuld van 94.000 dollar (78.000) euro opleverde.



De voormalige student geografie die nu voor een architectenbureau werkt, heeft zo haar redenen voor de bezetting. “Ik voelde me onheus behandeld na een gesprek met de directeur waarin ik de te hoge kosten aankaartte. In tegenstelling tot wat de school zegt heb ik niet vrijwillig mijn studies beëindigt, maar slaagde ik na het gesprek er ook niet meer in om mij in te schrijven voor andere lessen.” Maar volgens Hunter College is dat niet het geval. “Alleen leerlingen die zich inschrijven voor een minimum aantal vakken én hun huur betalen, mogen op hun kot blijven”, aldus een woordvoerder van de hogeschool.



“Het is heel eenzaam om in dit kleine appartementje te wonen, zeker als je 30 jaar en ouder bent. Behalve ikzelf, woont er hier alleen nog een verpleegster van 67 jaar”, aldus Palmer.

S Ik mis een heleboel informatie. Waarom wordt ze niet gewoon uitgezet als ze niet betaald?

