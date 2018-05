Autobestuurder met kantelende kentekenplaat aangehouden

Een motoragent heeft een auto met een wel heel vreemde kentekenplaat van de straat gehaald. Hij zag afgelopen weekend een sportauto rijden over de rijksweg A4 bij Schiedam. Achterop zat een witte kentekenplaat met reclame en geen kenteken. Even later zag de agent dat de witte plaat kantelde en de originele kentekenplaat tevoorschijn kwam.Reden genoeg de 40-jarige autobestuurder uit Naaldwijk aan de kant te zetten. Het aanbrengen van een middel om herkenning van het kenteken moeilijker te maken is een misdrijf. Daarom werd de automobilist dan ook aangehouden en tegen hem werd proces-verbaal opgemaakt.De man vertelde dat hij wist dat het niet mocht maar hij gebruikte de witte plaat voor reclame en had deze vergeten weer om te draaien. De politie nam de apparatuur en bijbehorende afstandsbediening in beslag.