Iraanse vrouwen vermomd als man voetbalstadion binnen

Het is vijf Iraanse vrouwen gelukt een voetbalstadion in Iran binnen te komen. Compleet met baarden, snorren en pruiken wisten ze het Azadistadion in de hoofdstad Teheran binnen te glippen, om zo de wedstrijd van hun voetbalclub Persepolis bij te wonen.In Iran geldt sinds de islamitische revolutie in 1979 voor vrouwen een stadionverbod. De religieuze autoriteiten willen geen vermenging van moslimvrouwen met 'opgewonden mannen', tot ongenoegen van vele (vrouwelijke) voetbalfans.Op Instagram- en Twitterpagina's van de vrouwen is te zien dat het niet de eerste keer is dat ze het probeerden.Eerder besteedde Euronews al aandacht aan de Iraanse Zahra Khoshnavaz. Zij verkleedt zich vaker als man om zo een voetbalwedstrijd te kunnen bijwonen: "Na de aardbeving in Teheran vroeg ik mezelf af: waarom zou ik doodgaan bij een aardbeving zonder mijn dromen gerealiseerd te hebben? Waarom zou ik niet naar een stadion gaan?" En ze ging. "Toen ik via de tunnel het stadion betrad, barstte ik in huilen uit."Eerder laaide daarover al eens een discussie op, toen aanvoerder Masoud Shojaei van het Iraanse voetbalelftal een oproep deed aan de Iraanse regering. Hij wilde dat het verbod werd opgeheven.Ook bij de WK-kwalificatie van Iran tegen SyriŽ kwam het verbod ter sprake toen Syrische vrouwen het stadion wel mochten betreden. Begin maart werden nog 35 vrouwen opgepakt toen ze probeerden een voetbalwedstrijd van twee teams in Teheran bij te wonen.Dat risico liepen deze de vijf vrouwen afgelopen weekend ook, maar ze hadden het ervoor over.Deze keer nam Khoshnavaz vier andere vrouwen mee. Hun club, Persepolis versloeg tegenstander Sepidrood Rasht uiteindelijk met 3-0. En daar hebben ze zichtbaar van genoten.