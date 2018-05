Jongetje zit vast met hand in metalen bankje

Ambulancepersoneel en de brandweer hebben zaterdag aan het begin van de middag hun handen vol gehad aan een bijzonder incident aan de Weegbree in Huizen. Daar was een jongetje met zijn hand vast komen te zitten in een bankje.De hulpdiensten waren al gauw ter plaatse bij het speeltuintje, maar het lukte hen in eerste instantie niet de jongen uit z'n hachelijke situatie te bevrijden.Na drie kwartier bleek niets te werken, vertelt een omstander aan NH Nieuws. Daarom gooiden de hulpverleners het over een andere boeg: met een deel van het ijzer nog om zijn hand werd hij naar het ziekenhuis vervoerd.