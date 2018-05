Vrouw fietst over voet agent heen terwijl hij eerste hulp verleent

DEN HELDER - De politie haalt op Facebook uit naar een vrouw die gisteren in Den Helder de hulpdiensten niet de ruimte gaf toen een man hulp nodig had. De vrouw reed met haar fiets over de voet van een agent heen.



Rond 21.45 uur kwam er bij de politie een melding binnen dat een man van zijn fiets was gevallen. Hij zou op zijn gezicht terecht zijn gekomen. Het slachtoffer was buiten bewustzijn toen de politie aankwam. Terwijl een agent eerste hulp verleende, reed de vrouw over zijn voet heen.



"Deze politieagent wil graag zijn 'excuses' aanbieden aan de vrouw die, in kennelijke haast, over de voeten van een collega fietste terwijl hij op zijn knieŽn eerste hulp verleende", schrijft de politie Den Helder op Facebook. "Omdat de vrouw zo veel haast had en stug doorfietste, kon de politieagent niet zijn excuses aanbieden voor het feit dat hij en het slachtoffer toch duidelijk op het fietspad in de weg lagen."



Mensen reageren verontwaardigd op het bericht. "Ik hoop dat de mevrouw in kwestie dit leest en zich de ogen uit haar kop gaat schamen", schrijft iemand. "Die mevrouw geven we op voor een lintje. Dat heeft ze wel verdiend", schrijft een ander cynisch.



Hoe het met het slachtoffer gaat, heeft de politie niet bekendgemaakt.

Reacties

01-05-2018 09:20:21 stora

Stiekem hoop je dan dat zij dan ooit dringend eerste hulp nodig heeft en dat de hulpverleners die hulp niet kunnen geven door dezelfde acties als die vrouw deed.

Maar misschien komen we haar kop nog tegen op internet, want er zullen best wel mensen met mobieltjes aan het filmen zijn geweest.



01-05-2018 09:58:38 allone

Tja, als je haast hebt, heb je haast En hoe het met de voet gaat, maakt de politie ook niet bekend.Tja, als je haast hebt, heb je haast

01-05-2018 12:07:33 Mamsie

Misschien dacht ze er nog nét tussendoor te kunnen zonder iets te raken.

Maar ze had veel beter even af kunnen stappen en er lopend langs gaan.

Dit is echt aso!



01-05-2018 12:44:50 botte bijl

als je dit artikel ietsje anders leest, geloof je serieus dat die agent zich verontschuldigt voor zijn lange tenen

01-05-2018 12:50:58 Emmo

@botte_bijl: Sommige mensen hebben daar inderdaad last van, die lange tenen bedoel ik...

01-05-2018 12:54:18 botte bijl

@Emmo :

sommige mensen wel, maar of dat ook gold voor die agent sommige mensen wel, maar of dat ook gold voor die agent

