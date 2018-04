Ria Glas poseert trots met teruggevonden lintje

UTRECHT - De koninklijk onderscheiden Ria Glas uit Utrecht heeft haar lintje terug. Ze verloor het vrijdag na de uitreiking en na een uitgebreide zoektocht kon ze 'm zaterdag gelukkig weer opspelden.Dolblij was Ria toen ze 'm weer opspeldde bij de Stadsschouwburg. "Het is gewoon een heel mooi sieraad. Hij moet straks netjes in het doosje, want je mag m alleen dragen bij officiŽle gelegenheden."Ria kreeg het lintje omdat ze jarenlang vrijwilligerswerk deed bij de Fietsersbond. Maar na de uitreiking raakte ze 'm kwijt. Ze schakelde de hulp in van RTV Utrecht en plaatste een oproep op Facebook. Haar man reconstrueerde in Google Maps de route die ze liep om ongeveer in kaart te brengen waar het lintje zou kunnen liggen.Een beveiliger vond het lintje uiteindelijk in de binnentuin van de Universiteitsbibliotheek. Een dag later, zaterdag dus, kon Ria de onderscheiding weer ophalen.