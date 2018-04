Helft schilderijen in Frans museum vals

Een museum in de Franse PyreneeŽn dat is gewijd aan het werk van de schilder Etienne Terrus, heeft een opzienbarende ontdekking naar buiten gebracht: ruim de helft van de collectie is vals. De directie werd daarop gewezen door een kunsthistoricus die een bezoek aan het museum bracht.De burgemeester van Elne, waar het museum is gevestigd, schaamt zich kapot. Hij noemde het vrijdag een 'ramp' en bood zijn excuses aan aan al die toeristen die het museum de afgelopen tientallen jaren hebben bezocht.De schilderijen, tekeningen en aquarellen die in het museum zijn geŽxposeerd, zijn in ongeveer twintig jaar tijd door de gemeente aangeschaft. Terrus (1857-1922), bevriend met de nog veel beroemder geworden schilder Henri Matisse, is in de zuid-Franse plaats geboren. Het museum bracht het slechte nieuws gisteren naar buiten, juist toen het museum na een renovatie werd heropend.Pas een paar maanden geleden werd het door een kunsthistoricus van het bedrog op de hoogte gesteld. Onderzoek van experts wees daarna uit dat 82 werken die aan Terrus waren toegeschreven, zijn gemaakt door anderen. Alles bij elkaar hebben de kunstwerken de gemeente zo'n 160.000 euro gekost.De politie heeft de zaak in onderzoek. Er is een aanklacht ingediend tegen mensen die de valse werken hebben geschilderd en/of verkocht, of daar opdracht toe hebben gegeven. In sommige gevallen bleek het bedrog heel eenvoudig te ontdekken: op de schilderijen zijn gebouwen afgebeeld die pas na het overlijden van Terrus zijn gebouwd.