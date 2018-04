Kankerpatientje krijgt been andersom terug

In Engeland hebben artsen het been van een 7-jarig meisje geamputeerd, en het vervolgens achterstevoren weer aangezet. Gelukkig niet per ongeluk, maar met een reden.Het meisje, de inmiddels 8-jarige Amelia Eldred, werd vorig jaar zomer plotseling erg ziek en haar been begon op te zwellen. Artsen ontdekten dat er een bottumor in haar haar linkerbeen groeide.Amelia onderging chemotherapie en haar been moest tot boven de knie worden afgezet. Het been werd vervolgens omgekeerd weer aangenaaid. De dokters hopen dat de hiel in de toekomst dienst kan gaan doen als knie, wanneer Amelia een prothese krijgt.